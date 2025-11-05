La Cgil e lo Spi Cgil (Sindacato Pensionati Italiani) organizzano un incontro di approfondimento storico e politico intitolato “Olocausto Genocidio – Comprendere la storia per fermare la violenza”. L’appuntamento è per mercoledì 5 novembre, alle 20.30, nell’Aula 5 di Faventia Sales (via San Giovanni Bosco 1, Faenza).

L’incontro si propone di analizzare le origini storiche e le dinamiche complesse che hanno portato all’attuale conflitto tra Israele e Palestina. L’obiettivo è fornire una conoscenza più ampia sulle ragioni profonde che hanno caratterizzato la regione negli ultimi decenni. I relatori saranno Luca Rosetti, docente di letteratura e storia, Mattia Flamigni, docente di filosofia e storia, e Ivan Missiroli, referente territoriale della Cgil Unione Romagna Faentina.

“Affronteremo i temi che sono all’origine del conflitto tra Israele e Palestina – commenta Ivan Missiroli -; analizzeremo la nascita dello Stato di Israele e l’impatto che ha avuto sulle sorti della Palestina in modo da avere una conoscenza più ampia sulle ragioni che hanno portato al punto in cui ci troviamo oggi. La storia può insegnarci a non ripetere determinati errori ed evitare le migliaia di morti che hanno caratterizzato gli ultimi anni”.