Il Direttore Tecnico e Presidente della Carchidio Strocchi Faenza Aldo Reggi, sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024 per partecipare come Responsabile Tecnico per l’Arrampicata Sportiva Speed.

In questa specialità l’Italia ha classificato due atleti, l’attuale Campione del Mondo Matteo Zurloni, che ha meritato il pass olimpico aggiudicandosi l’oro ai mondiali di Berna e Beatrice Colli, qualificata dopo le prove di Shanghay e Budapest tenutesi a maggio e giugno. Altre due atlete, Laura Rogora e Camilla Moroni, faranno parte della nazionale italiana nella specialità di Combinata Boulder/Lead.

La delegazione, accompagnata dal Presidente Federale Davide Battistella, lascerà l’Italia il 2 agosto per scendere in campo nella capitale francese dal 4 al 10 agosto.