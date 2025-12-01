La classe 4ªEE , indirizzo elettronico, dell’ITIP “L. Bucci” di Faenza, si è aggiudicata il primo posto alle Olimpiadi di Robotica, organizzate a Forlì, nell’ambito dell’Expo Elettronica, in programma lo scorso fine settimana.

Alla competizione ha partecipato anche la 5ªAE, ottenendo il terzo posto, mentre i colleghi dell’Itis “Nullo Baldini” di Ravenna si sono aggiudicati il secondo e quarto posto. Per aggiudicarsi la vittoria le squadre hanno dovuto innanzitutto programmare il software del robot messo a disposizione da Makerslab, con cui poi si sono sfidati nelle cinque prove previste dal regolamento.

Questo il programma delle prove: Line-Follower (i robot, in autonomia, utilizzando i sensori agli infrarossi, hanno seguito un tracciato nero disegnato su una pista); Robo-Calcio (i robot, pilotati tramite un’App realizzata dagli studenti, si sono sfidati in un torneo di calcetto); Mini-Sumo (i robot, in autonomia, hanno cercato l’avversario con i sensori agli ultrasuoni cercando di spingerlo fuori dal ring); Robo-Labirinto (i robot, in autonomia, hanno percorso un labirinto utilizzando i sensori agli ultrasuoni, raggiungendo l’uscita evitando i vicoli ciechi); programmazione di un braccio robotico a 6 assi (si è programmato un braccio robotico per far eseguire un compito specifico assegnato il primo giorno della competizione, riguardante il carico e scarico di oggetti in punti prestabiliti, possibilmente con movimenti coreografici).