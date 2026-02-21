Il bob a 4 italiano è quinto dopo la prima giornata di discese sulla pista dell’Olimpiade di Milano Cortina. Il quartetto, guidato da Patrick Baumgartner, è a soli 19 centesimi dal podio. Assieme all’atleta di Brunico, compongono l’equipaggio di gara Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti, di Barbiano.

Bilotti è stato, da giovane, un velocista e uno specialista del salto in lungo dell’atletica di Lugo. Nel 2016 è passato al bob ed è alla terza olimpiade.

La classifica della sfida olimpica, al momento, vede tre equipaggi tedeschi ai primi tre posti. Quarta la Svizzera

“”Siamo contenti della nostra performance oggi, forse abbiamo lasciato qualche centesimo, però è una buona base per domani dove cercheremo di attaccare e di limare quei centesimi che ci sono mancati oggi. Sicuramente il quinto posto per adesso va bene, però domani vogliamo qualcosa in più” ha commentato Baumgartner dopo le prime due discese. Domani sono in programma le due manche decisive.

Il quartetto azzurro, nel 2023, ha vinto la medaglia d’argento in Coppa del Mondo.