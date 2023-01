È una Olimpia Teodora formato super quella che si presenta davanti al proprio pubblico alla ripresa del campionato.

L’impegno è di quelli tosti perché tornare in campo dopo le feste è sempre una incognita, poi al di là della rete c’è una Volley Angels di Porto San Giorgio che a dispetto della propria posizione in classifica, ha mostrato nelle ultime settimane del 2022 segnali importanti di ripresa.

Il coach di casa Marone, che non può disporre dell’opposto Ronchi non al meglio fisicamente, decide di schierare come opposto Piovaccari e affianca Ghiberti a Balducci nel reparto esterni. La regista Baravelli, i centrali Bendoni e Comastri assieme al libero Macchi completano il 6+1 di partenza giallorosso.

Le rossoblu ospiti scendono in campo con Graziani al palleggio, opposta Benedetti, De Angelis e Caporali schiacciatori di posto 4, al centro la capitana Tiberi e Di Marino, libero Sbano.

Dopo una brevissima fase di studio iniziale l’Olimpia Teodora prende in mano le redini del match operando due “strappi” ravvicinati di 5 punti volando sul 15-7. In questa fase è l’insidiosa battuta di Zoe Comastri a fare la differenza mettendo in crisi la seconda linea delle sangiorgesi. Scavato il solco Ravenna chiude il set senza patemi.

Muri, difese e grande regolarità in attacco, dove brilla Balducci con eccellente percentuale di efficienza, permettono all’Olimpia di vivere un secondo set tranquillo nel quale il vantaggio pian piano conquistato non viene scalfito dai timidi tentativi di rimonta delle avversarie. La squadra è in fiducia e un ace di Pioli al primo pallone toccato porta al 2-0.

Grande merito delle leonesse quello di interpretare sempre al meglio la partita e mantenere la concentrazione ai massimi livelli tanto che il terzo parziale è il meno combattuto dei tre. Si comincia subito con un devastante turno di servizio di Ghiberti che manda Olimpia a +9 (10-1) e mette in ghiaccio la partita. Vania Baravelli in versione “bomber” (visto la score inusuale per un palleggiatore) orchestra in sicurezza le proprie compagne prima di lasciare a Ravaglia l’ultimo terzo di set.

Una prova importante e di squadra sottolineata dalle parole di coach Biagio Marone.

“La partita aveva in palio punti importanti e giocare dopo una sosta lunga non è mai facile, ma le ragazze sono entrate in campo determinate nel voler fare risultato. Abbiamo interpretato bene la partita svolgendo al meglio il tema tattico che avevamo preparato. Abbiamo battuto molto bene mettendo in difficoltà la loro ricezione così da leggere bene le loro scelte. Buona anche la prova in attacco con pochi errori. Un bravo a tutte davvero”.

Con questo pesante successo, Olimpia Teodora consolida l’ottavo posto in graduatoria con 15 punti e tornerà in campo sabato prossimo nell’ultima partita del girone di andata. Trasferta a Pistoia attuale settima con 16 lunghezze.

IL TABELLINO:

OLIMPIA TEODORA – DE MITRI VOLLEY ANGELS PORTO S. GIORGIO 3-0 (25 – 15, 25 – 20, 25 -14)

OLIMPIA TEODORA: Fusaroli 1, Munteanu, Macchi (L1), Pioli 5, Baravelli 8, Ghiberti 9, Bendoni (K) 3, Comastri 8, Ravaglia, Piovaccari 8, Balducci 17. N.e. Ronchi, Monaco, Barboni (L2). Allenatore Marone

DE MITRI: De Angelis 3, Maracchione, Caporali 4, Scagnoli, Graziani 1, Beretti (L1), Benedetti 14, Mastrilli 1, Tiberi (K) 3, Di Marino 3, Sbano (L2). N.e. Marra. Allenatore Papadopulos.

CLASSIFICA SERIE B2 Girone G dopo 12 turni:

Pontedera 35, Ozzano 31, Riccione 27, Prato e Polverigi 26, Lucrezia 21, Pistoia 16, OLIMPIA TEODORA 15, Porto Potenza Picena 14, Castenaso 13, Rimini 12, Porto S.Giorgio 10, Pagliare 4, Monte Urano 2