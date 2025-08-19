Ai nastri di partenza la nuova stagione del volley e Olimpia Teodora riparte con tantissime novità che riguardano il settore giovanile.

“Definita nella primavera scorsa la collaborazione con il nuovo Direttore Tecnico Simone Angelini, sono state messe in pratica linee direttive ben precise che, pur continuando a dare a moltissime giovani la possibilità di praticare attività sportiva, vogliono permettere di recuperare una qualità importante per tornare ad inseguire traguardi sportivi prestigiosi.

Verrà ampliata l’offerta per i Centri Avviamento allo Sport, proposti in diverse zone della città e a una tariffa molto agevolata. L’estensione territoriale e numerica deve però purtroppo scontrarsi con gli annosi problemi della mancanza di impianti in città in orari adeguati alle giovane età delle iscritte.

Per la parte più “agonistica” si è fatta una scelta importante che punta alla qualità: seguire direttamente troppe squadre portava a una dispersione di energie a scapito della bontà del lavoro e soprattutto della ricerca del miglior risultato che per Olimpia Teodora deve essere sempre un obiettivo.

Per questo motivo e per evitare il più possibile abbandoni, si sono aperte collaborazioni con altre società cittadine che hanno acquisito la quasi totalità delle ragazze in uscita”.

Le nuove squadre Under di Olimpia Teodora, che saranno impegnate nei campionati regionali, sono affidate a Riki Bangrazi (Under 14), Luca Penazzi (Under 16) e Roberto Casadei (Under 18), affiancati da collaboratori qualificati e da un preparatore atletico dedicato alla parte giovanile che possa seguire le ragazze modulando lavori e carichi correttamente in base alle diverse esigenze.

“Sarà ancora Bangrazi a seguire le Under 13, mentre per le più giovani, tra gli altri, si potrà contare sull’inserimento in organico di Giorgia Vingaretti, che ha le caratteristiche ideali per coltivare e fare sbocciare la passione per la pallavolo.

Grazie al coordinamento del Direttore Tecnico si seguirà il percorso di crescita sportiva di tutte le ragazze nella piena collaborazione tra tutti i tecnici, con un obiettivo triennale di creare una solida filiera di eccellenza per riportare l’attività agonistica giovanile ai vertici regionali”.

Le attività inizieranno tra fine agosto e metà settembre.