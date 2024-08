Ha preso il via lunedì, con il raduno in mattinata al campo scuola di Ravenna e un primo allenamento con la palla nel tardo pomeriggio al bagno Marinamore, la stagione 2024-25 dell’Olimpia Teodora, pronta per affrontare il campionato di Serie B1.

Agli ordini del preparatore Ercolessi e di Coach Rizzi le ragazze hanno mosso i primi passi verso l’inizio del campionato, previsto per il 12 ottobre (a Jesi).

La preparazione continuerà nelle prime due settimane con doppia seduta, anche se da oggi, giovedì 29 agosto, nel pomeriggio gli allenamenti si sposteranno al PalaCosta, dove la squadra si allenerà e giocherà le gare per tutta la stagione.

Ufficializzato anche il calendario delle amichevoli pre-campionato: si parte martedì 10 settembre in casa con Bologna; poi giovedì 19 settembre a Forlì, venerdì 27 si nuovo in casa contro Cesena e infine il 9 ottobre ultimo impegno in trasferta a Bologna.