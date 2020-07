Grande soddisfazione in casa Olimpia Teodora per la convocazione di Sara Fontemaggi alla selezione collegiale della Nazionale italiana juniores di beach volley, in programma a partire da oggi, giovedì 30 luglio, fino a sabato 1 agosto, a Formia.

“Sono molto felice ed emozionata – ha spiegato Sara, che l’anno scorso si era distinta vincendo anche alcune tappe del Campionato italiano Under 19, prima della partenza – per questa opportunità. Non mi aspettavo questa chiamata anche perché in un’annata come questa purtroppo sono dovuta rimanere ferma fino a poche settimane fa, ma voglio dare il meglio per sfruttare l’occasione come stimolo per crescere e migliorare”.