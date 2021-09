Grande festa ieri, sabato 4 settembre, per tutta l’Italia pallavolistica e non solo per il successo della nazionale azzurra che si è laureata Campione e d’Europa battendo in finale per 3-1 in rimonta le padrone di casa della Serbia. Da parte nostra non possiamo che fare degli immensi complimenti alle ragazze e a Coach Davide Mazzanti.

Un pensiero speciale va ovviamente al nostro Coach Simone Bendandi, nello staff tecnico azzurro dal 2018, che porta anche un po’ di Ravenna in questa splendida vittoria!

Salutiamo inoltre con grande piacere anche la medaglia d’oro di Sofia d’Odorico, che all’Olimpia Teodora ha giocato una delle prime stagioni della carriera.