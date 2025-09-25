Prosegue a Castel Bolognese il percorso di progettazione partecipata “Oh, che bel Castello!”, promosso dal Comune nell’ambito del programma ATUSS – Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Dopo mesi di lavoro e numerosi momenti di ascolto e confronto, martedì 30 settembre la Corte del Municipio ospiterà un incontro pubblico aperto a tutta la cittadinanza.

Dalle ore 16.30 sarà possibile consultare in anteprima il documento di sintesi del percorso di coinvolgimento, con la presenza del gruppo di lavoro a disposizione per domande e approfondimenti. Alle ore 18.00 si aprirà ufficialmente l’incontro pubblico: il programma prevede l’introduzione del sindaco Luca della Godenza, la presentazione degli esiti emersi dal percorso partecipativo, la proiezione di un video con le voci e i contributi dei cittadini e l’illustrazione delle prossime fasi degli interventi. A seguire, spazio al confronto con la comunità e agli interventi dal pubblico.

L’appuntamento rappresenta un passaggio importante di restituzione e condivisione del progetto, che a Castel Bolognese mira alla rigenerazione urbana e ambientale del centro storico, traducendo la strategia locale in interventi concreti su spazi e infrastrutture. Per gli architetti e i geometri, la partecipazione permetterà di ricevere due crediti formativi professionali con iscrizione sulla pagina istituzionale dell’Ordine degli Architetti di Ravenna.

L’iniziativa “Oh che bel castello” fa parte delle iniziative finanziate dal Comune di Castel Bolognese nell’ambito della Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile-ATUSS della Unione della Romagna Faentina dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il programma Operativo FESR 2021-2027″ e del progetto condiviso dai comuni dell’Unione della Romagna Faentina “Fare Unione”.