Ecco le modifiche alla viabilità a Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme per le gare cicliste in programma per oggi.

Sospensione traffico per Trofeo Gordini

Sospensione temporanea della circolazione, divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni, il giorno 3 luglio 2022 dalle ore 14.45 sino a cessate esigenze all’interno dei centri abitati dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della carovana di gara, compresa tra l’unità di “inizio gara” e l’unità di “fine gara”, per un tempo comunque non superiore a 15 minuti.



Sospensione traffico per Gran Fondo SIX2 (solo Riolo Terme)

Sospensione temporanea della circolazione, divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni, il giorno 3 luglio 2022 dalle ore 8.45 sino a cessate esigenze all’interno del centro abitato del comune Riolo Terme limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della carovana di gara, compresa tra l’unità di “inizio gara” e l’unità di “fine gara”, per un tempo comunque non superiore a 15 minuti.