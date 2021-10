In vista delle elezioni in programma oggi e domani per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Ravenna si ricordano le principali informazioni utili, già divulgate nei giorni scorsi.

QUANDO SI VOTA

Domenica 3 ottobre si voterà dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15; gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza dell’orario stabilito saranno comunque ammessi a votare.

COME SI VOTA

Il voto si esercita presentandosi di persona presso la sezione elettorale del comune nelle cui liste si è iscritti. All‘elettore sarà consegnata una sola scheda.

Ciascun elettore può:

tracciare un solo segno sul candidato sindaco: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;

tracciare un solo segno su una delle liste: il voto viene attribuito alla lista e al candidato sindaco collegato a tale lista;

tracciare un segno sul candidato sindaco e su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: il voto viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista;

esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto espresso viene attribuito sia al candidato sindaco sia alla lista non collegata;

l’elettore, infine, può esprimere fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere, ma di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (ossia il 50% + uno). Se nessun candidato sindaco raggiunge tale soglia si tornerà a votare per l’elezione diretta del sindaco domenica 17 e lunedì 18 ottobre con ballottaggio tra i due candidati sindaci più votati.

Per votare, l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli viene consegnata al seggio. L’elettore, prima di uscire dalla cabina, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura.

CHI VOTA

Per le consultazioni amministrative votano gli iscritti nelle liste elettorali che avranno compiuto il 18° anno di età entro domenica 3 ottobre compresa. Al 45° giorno antecedente le elezioni il corpo elettorale risultava composto da 124.926 persone, di cui 64.610 donne e 60.316 uomini.

Per alcune categorie di elettori la legge prevede modalità di voto con procedura speciale:

i militari delle forze armate, gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le forze di polizia e il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovino per causa di servizio;

i componenti dei seggi, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in parlamento, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio;

i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;

i detenuti ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;

i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel comune di residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

TESSERA ELETTORALE, QUANDO E DOVE RICHIEDERE IL DUPLICATO

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale, unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché possa assicurare la precisa identificazione del votante. Si consiglia di verificare in tempo il possesso dei documenti necessari per l’espressione del voto.

In caso di esaurimento dei diciotto spazi destinati all’attestazione dell’avvenuta votazione, deterioramento, smarrimento o furto della tessera, il cittadino deve richiedere un duplicato al Comune.

Numerose le sedi e le giornate nelle quali si può provvedere a farsi fare il duplicato della tessera elettorale tra le quali, novità di quest’anno, gli uffici comunali di via Massimo D’Azeglio 2, piano terra, con uno spazio straordinariamente aperto sabato 2 ottobre dalle 8 alle 15, domenica 3 ottobre dalle 8 alle 20 e lunedì 4 ottobre dalle 8 alle 14. Nei medesimi giorni e orari saranno aperti per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali anche tutti gli uffici decentrati.

Si ricorda inoltre che, sempre al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, vengono effettuate apposite aperture straordinarie dello Sportello unico polifunzionale (ex Anagrafe) di viale Berlinguer 68, giovedì 30 settembre dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; venerdì 1 ottobre dalle 8 alle 18 (orario continuato); sabato 2 ottobre dalle 8.30 alle 18 (orario continuato); domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 (orario continuato per tutta la durata delle votazioni); lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15 (orario continuato per tutta la durata delle votazioni).

Il servizio straordinario per il rilascio delle carte d’identità è previsto per domenica 3 ottobre dalle 7 alle 18.30.

Disabili e persone anziane con difficoltà di deambulazione, che non hanno ricevuto la tessera elettorale, possono telefonare all’Ufficio elettorale per chiederne la consegna al proprio domicilio.

DOVE RECARSI A VOTARE

Sulla tessera elettorale gli elettori troveranno indicato il numero e l’indirizzo del seggio dove recarsi a votare (per l’ubicazione dei seggi https://bit.ly/seggi-ra).

Qualora, prima delle elezioni, l’elettore riceva un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera, dovrà recarsi a votare all’indirizzo che risulta dal tagliando. Si consiglia di verificare che l’indirizzo riportato sulla tessera coincida con quello di effettiva residenza. In caso contrario contattare telefonicamente l’ufficio elettorale (0544.482283, 0544.482561).

SERVIZI DI TRASPORTO PER ELETTORI CON DIFFICOLTÀ DI DEAMBULAZIONE

Un apposito servizio di trasporto pubblico sarà operativo con le seguenti modalità: domenica 3 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e lunedì 4 ottobre dalle 8.30 alle 12.30. Per info e prenotazioni, telefonare direttamente all’ufficio Elettorale – referente Barbara Zanotti 0544.482561.

Nei casi più gravi di impedimento fisico al voto, è possibile prenotare un trasporto gratuito in ambulanza curato dalla Pubblica Assistenza Città di Ravenna. Il servizio si svolge su prenotazione nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Prenotazioni entro le 18 di venerdì 1 ottobre: tel. 0544.505050.

Limitatamente alla giornata di lunedì 4 ottobre è possibile prenotare lo stesso tipo di servizio in auto per le persone non deambulanti o con seggetta, sempre curato dalla Pubblica Assistenza Città di Ravenna, telefonando entro venerdì 1 ottobre al numero 0544.400888.

Al fine di agevolare il raggiungimento del seggio da parte degli elettori con difficoltà motorie, si comunica che presso l’ufficio Elettorale (tel. 0544.482283) è disponibile una sedia a ruote che, su richiesta degli interessati, potrà essere recapitata presso qualsiasi sede del seggio.

Si ricorda inoltre che tutte le sezioni elettorali del Comune di Ravenna sono accessibili da parte degli elettori non deambulanti. Comunque, nell’eventualità che la sede della sezione elettorale nella quale sono iscritti gli elettori non deambulanti sia momentaneamente inaccessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del Comune situata in una sede esente da barriere architettoniche. L’elettore dovrà esibire un’attestazione medica rilasciata dall’Autorità sanitaria locale (anche in precedenza per altri scopi) o copia autentica della patente speciale di guida in modo che, dalla documentazione esibita, risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (per conoscere le sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche accessibili con sedie a ruote https://bit.ly/seggi-facilitati-ra). Per lo scopo, sono state individuate alcune sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche o che, con strutture appositamente predisposte, saranno accessibili con sedia a ruote.

VOTO DEGLI ELETTORI IN TRATTAMENTO DOMICILIARE, IN QUARANTENA O IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento o di isolamento fiduciario per Covid-19, sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

Pertanto, coloro che si trovino nelle condizioni sopra descritte e siano interessati ad avvalersi di tale possibilità devono far pervenire al Comune una dichiarazione di attestazione della volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio.

Alla dichiarazione devono essere allegati:

certificato attestante l’esistenza delle suddette condizioni, rilasciato da funzionario medico designato dai competenti organi della Azienda USL, in data non anteriore al 19 settembre 2021;

copia del documento di identità del dichiarante;

copia della tessera elettorale.

La dichiarazione e la documentazione allegata devono pervenire all’ufficio Elettorale tra il 23 e il 28 settembre a mezzo di posta elettronica all’indirizzo elettorale@comune.ravenna.it

Qualora un elettore si trovi nella condizione di essere sottoposto a trattamento domiciliare o in condizione di quarantena o di isolamento o di isolamento fiduciario per Covid-19 in una data successiva al 28 settembre, può comunque rivolgersi all’ufficio elettorale chiedendo di esprimere il voto presso il proprio domicilio, purché sia in possesso di certificato attestante l’esistenza delle suddette condizioni, rilasciato da funzionario medico designato dai competenti organi dell’Ausl

COVID-19, COMPORTAMENTI DA RISPETTARE

Ogni elettore deve rispettare i comportamenti e le regole di prevenzione stabilitI dalle autorità governative e sanitarie. Tra tutti hanno priorità:

il divieto di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;

non recarsi al seggio se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

non recarsi al seggio se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;

obbligo dell’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio.

Cosa deve fare l’elettore:

accede al seggio tramite il percorso segnalato ed eventualmente sostando per l’attesa nelle aree appositamente indicate;

all’ingresso procede all’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico;

per la procedura d’identificazione dovrà mantenere la distanza di almeno 2 metri dal componente del seggio, così come segnalato a pavimento, e sarà necessario rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento;

prima di ricevere la scheda e la matita procede all’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico;

completata l’operazione di voto, provvede a ripiegare la scheda ed inserirla personalmente nell’urna;

è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio tramite il percorso di uscita segnalato.

Cosa devono fare gli operatori dei seggi:

indossare sempre la mascherina chirurgica;

mantenere la distanza di almeno un metro dalle persone presenti;

procedere ad una frequente igiene delle mani;

indossare i guanti per le operazioni di spoglio delle schede.

Gestione degli spazi comuni:

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di un’areazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone che li occupano. All’ingresso di ogni edificio sede di seggio e all’ingresso di ogni seggio è messa a disposizione dell’utenza apposita soluzione idro-alcolica per l’igiene delle mani. È necessario garantire un buon ricambio dell’aria aprendo con frequenza le finestre e facendo attenzione ad evitare la creazione di correnti d’aria.