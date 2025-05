Oggi: Passeggiata e presidio per la pace contro la guerra, di Poter al Popolo, Osa e CambiareRotta

Una trentina di attivisti hanno partecipato alla passeggiata e presidio per la pace e contro la guerra, partiti alle 17.30 dai giardini speyer sono arrivati nel piazzale in darsena davanti all ancora dove ci sono stati gli interventi contro le politiche di riarmo, repressione ed economia di guerra di Governo e UE, contro la complicità del nostro paese al genocidio in Palestina, contro il passaggio di armi nel porto di Ravenna, contro il rigassificatore e le politiche di devastazione ambientale, per la rimessa in sicurezza dei territori alluvionati, per il ritiro dell’Italia dalla NATO.