Oggi l’ultimo saluto a Giorgio Bartolini

Si sono svolti oggi a Ravenna con partenza alle 15,30 dalla camera mortuaria, e a seguire la messa presso San Maria Maggiore, nella piazzetta retrostante la basilica di San Vitale i funerali di Giorgio Bartolini scomparso a 89 anni. Bartolini, storico commercialista e presidente del Ravenna calcio aveva giocato anche una stagione in serie a nella Juventus. 289 presenze (senza mai essere espulso) fu il primo calciatore a segnare al Benelli. A Ravenna è stato calciatore per nove stagioni, dirigente e storico presidente nella rinascita del Ravenna. Al suo funerale presente Gianni Fabbri (anch’egli ex presidente del Ravenna calcio) ed alcuni ex compagni di squadra.