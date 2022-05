E’ giunta alla fase finale l’8.a edizione dell’iniziativa, promossa dall’associazione di promozione sociale Francesca Fontana, con il patrocinio del Comune di Cervia, Ravenna e Russi e la collaborazione, di Linea Rosa Ravenna, Sportello Donna Cervia, l’istituto FriedrichScurr, la libera Università degli Adulti, il parco delle saline di Cervia e delle testate giornaliste il Resto del Carlino, Corriere di Romagna e Cervianotizie.it, dedicata ai pensieri per le donne denominata “scrivile” le poesie e i pensieri per le donne in italiano e dialetto romagnolo.

Tantissimi i partecipanti, con circa 300 elaborati, che ringraziamo, e che arrivano anche oltre la nostra regione Emilia Romagna. Sempre importante l’adesione alla “Sezione Speciale” dedicata agli ospiti della casa circondariale di Ravenna, quella degli ospiti delle case di riposo Bisignani di Cervia e Villaverde di Milano marittima, nonché quella delle scuole del territorio.

Interessante e buona partecipazione anche per la 1.a edizione del concorso fotografico, sempre legato a questa iniziativa e con gli stessi temi e valori, ma facendo parlare le immagini anziché la “penna”, ed alla quale sono state presentate 26 proposte fotografiche.

I vincitori di questa ottava iniziativa saranno premiati con “Diploma e attestato di Merito”, “litografia” e il libro che raccoglie tutti gli elaborati di questa edizione oltre a targhe e piatti in ceramica; ai primi classificati targa personalizzata offerta dall’Amministrazione comunale di Cervia.

Le premiazioni si svolgeranno alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e associazioni, durante l’iniziativa, in programma il lunedì 16 di maggio alle ore 20.00 al centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6/d.

Le letture dei vincitori in italiano saranno a cura di Sandra Melandri e Lorenzo Pieri mentre quelle in dialetto romagnolo saranno a cura di Daniela Bevilacqua e Sauro Mambelli.

Durante la serata è previsto l’accompagnamento e intervalli musicale con il duo Silvia Naldi (voce) e Francesco Bartolotti (chitarra).

Anche per questa edizione è stato realizzato il libro, che raccoglie tutti gli elaborati di coloro che hanno partecipato al concorso e che sarà consegnato ai partecipanti premiati al termine della serata; mentre gli altri potranno acquistare copia messa a disposizione dall’organizzazione con una offerta guidata. Grazie alla presenza del Parco della Salina ci saranno anche premi e riconoscimenti speciali, oltre ad una splendida litografia del pittore “Augusto Poni in arte Caputo”.