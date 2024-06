Oggi il varo di “Infynito 90”: il nuovo yacht extra-lusso del Gruppo Ferretti

Si è svolto questa mattina a Ravenna il varo di “Infynito 90”, il primo modello della nuova gamma di Ferretti Yacht prodotto interamente nel cantiere ravennate.

Alla cerimonia d’inaugurazione erano presenti l’amministratore delegato del Gruppo Ferretti Avvocato Alberto Galassi, azionisti, autorità locali e anche l’armatore dello Yacht “Infynito 90”.

Questo il primo taglio del nastro per lo stabilimento ravennate, che mira a diventare il più grande del gruppo, con 100mila metri quadri di superficie e più di 700 lavoratori, dove il 25% sono dipendenti diretti di Ferretti.

“Oggi, al nuovo scalo di varo, viviamo una straordinaria anteprima delle tante belle giornate che vivremo in questo cantiere nei prossimi anni. Qui verranno costruite e varate la gamma INFYNITO di Ferretti Yachts e la gamma a vela e quella a motore di Wally. A Ravenna il bello è appena cominciato e promette di durare a lungo.” ha commentato l’Avv. Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group.

Il sito produttivo di Ravenna è stato acquisito da Ferretti Group nel marzo 2023 e già nel dicembre dello stesso anno sono state avviate le prime linee di produzione. Al momento sono 5 le imbarcazioni in lavorazione, dei brand Ferretti Yachts e Wally, alle quali lavorano quotidianamente già 200 addetti.

Il cantiere, che occuperà 100.000 mq, sarà pienamente operativo nella prima metà del 2025.

Ferretti Yachts INFYNITO 90, protagonista assoluto dell’inaugurazione del nuovo scalo di varo,è progettato perfar sentire l’armatore a casa, nell’intimità di spazi efficienti e funzionali, pensati per vivere il mare in totale armonia. Spicca, fra i tanti punti di forza,la connessione fra interni ed esterni, con una vista mozzafiato a 360°.

Con unal unghezza fuori tutto di 26,97 metri (88ft 6in) e un baglio massimo di 7,33 metri (24ft 1in), Ferretti Yachts INFYNITO 90 M/Y LOVE è frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto presieduto dall’Ing. Piero Ferrari e il Dipartimento Engineering Ferretti Group, con l’exterior design curato dall’architettoFilippo Salvetti e la progettazione degli interni dallo studio di design Ideaeitalia.

Vita di bordo e convivialità possono contare su oltre 100 mq di aree all’aperto e 140 mq di spazi interni, tra i quali un main deck e uno skylounge dai volumi particolarmente significativi.

Ferretti Yachts INFYNITO 90 M/Y LOVE offre una delle “infinite” possibilità di configurazione della gamma. Il mood di arredo scelto è quello Contemporaneo, ispirato alle tonalità fresche dei colori del mare.

Il main deck esprime uno dei concept principali alla base del progetto: la continuità tra esterni ed interni. La quarta unità presenta la configurazione con la cabina armatoriale posizionata a prua sul main deck – completa di bagno en suite – che affaccia con una vetrata direttamente sull’iconica All – Season Terrace.

La All – Season Terrace è l’elemento caratterizzante di questo nuovo concetto di imbarcazione. Si tratta di una terrazza coperta da un’estensione della sovrastruttura per maggiore protezione e privacy: un’area privata e confortevole allestita con un comodo divano prendisole e un tavolo.

Il lower deck di Ferretti Yachts INFYNITO 90 M/Y LOVE ospita quattro cabine ospiti. La zona dedicata all’equipaggio è situata a centro barca, accessibile privatamente dal camminamento di sinistra nave, e dotata di due cabine separate, per un totale di 3 posti letto.

Con una coppia di motori MAN V12 – 1550 mHp, Ferretti Yachts INFYNITO 90 M/Y LOVE può raggiungere una velocità massima di 20 nodi e una velocità di crociera di 15 nodi.