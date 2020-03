Oggi, 19 marzo, è la festa del papà. Questo periodo di incertezze e difficoltà ci sta sicuramente insegnando quanto il calore dei nostri genitori e cari sia importante e che nessun legame può mai essere dato per scontato. Non tutti oggi avranno la fortuna di poter portare un pensierino al proprio papà, come nel caso ad esempio dei figli di genitori separati o di chi vive in comuni diversi, che non potranno incontrarsi fino alla fine dell’emergenza. Per rimediare, sono stati tantissimi i figli di tutte le età che hanno deciso di condividere una foto insieme al proprio babbo su Instagram oppure mandare un abbraccio e un bacio virtuale su Whatsapp. Così i social si sono riempiti di immagini di affetto e momenti spensierati, perché sicuramente un legame tanto forte va oltre qualsiasi distanza. Auguri a tutti i papà!