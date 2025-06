Per lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale, giovedì 5 giugno, dalle ore 14 (dopo la fine del mercato) e fino alle 21 (e comunque il tempo strettamente necessario per l’intervento), piazza Martiri della Libertà sarà chiusa al transito e alla sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di cantiere.

Nella prima mattinata di lunedì 9 giugno, per medesimo intervento, ilparcheggio di via Cavour sarà interdetto al transito e alla sosta con rimozione forzata, sempre per il tempo necessario ai lavori e come indicato dalla segnaletica.