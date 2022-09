Sabato 17 settembre 2022, si terrà a Monte Cece, sul crinale Senio-Sintria, a sud di Casola Valsenio in prossimità del confine con la Toscana, la celebrazione dell’anniversario dei combattimenti della Seconda Guerra Mondiale (settembre – ottobre 1944), in ricordo dei combattenti e dei caduti inglesi del Reggimento Duke of Wellington.

La cerimonia di Monte Cece sarà preceduta alle ore 11.00 da un’altra importante cerimonia: lo scoprimento della targa posata dall’ANPI di Casola Valsenio, dedicata al partigiano Domenico Neri (MAVM); targa posata accanto alla sua sepoltura nel cimitero di Baffadi.

Per salire a Monte Cece nel pomeriggio, il ritrovo è alle ore 15.45 nel Parco Giulio Cavina, di fronte al Municipio, per partire in auto subito dopo per raggiungere il passo del Cerro da cui si proseguirà a piedi fino a Monte Cece (tempo di percorrenza, una quarantina di minuti).

Alle ore 17.00 inizierà la cerimonia accanto alla targa in bronzo in ricordo dei caduti del Reggimento Duke of Wellington della 1a Divisione Britannica, dove verrà posta una corona d’alloro. La cerimonia si terrà alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Casola Valsenio e Palazzuolo sul Senio e di una Delegazione britannica.

In caso di maltempo, la cerimonia si terrà alle ore 17.00 presso il Monumento ai Caduti nel Parco Giulio Cavina.