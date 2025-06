Sabato 7 giugno, dalle 10 alle 12, nella sede di CittAttiva, in via Carducci 16, si terranno due eventi legati all’Oggettoteca, la biblioteca degli oggetti del CEAS (Centro educazione alla sostenibilità) del Comune.

Si tratta di Repair Cafè e del laboratorio “Vita da campeggiatori”, uno permetterà di dare nuove occasioni di utilizzo agli oggetti di casa, l’altro ricorderà o insegnerà come affrontare la vita da campeggio.

Per quanto riguarda “Repair Café #8”, ognuno potrà portare piccoli elettrodomestici che non funzionano più tanto bene, (ventilatore, tostapane, phon o altro) e si cercherà di capire se sia possibile ripararli. E’ utile portare con sé cacciaviti o semplici attrezzi per cimentarsi nella riparazione insieme ai volontari.

Durante il laboratorio pratico “Vita da campeggiatori” invece si proverà insieme a montare una tendina ad archi o a tirarla con i suoi picchetti o un’amaca. Ognuno potrà inoltre portare la propria attrezzatura da campeggio per rivedere insieme le modalità di montaggio. Sarà anche possibile verificare se tra gli oggetti disponibili nell’Oggettoteca ce ne siano di utili da prenotare per la prossima vacanza.

E’ possibile iscriversi ad uno o ad entrambi gli appuntamenti che sono a partecipazione libera ma su prenotazione tramite la mail oggettoteca@comune.ravenna.it

L’Oggettoteca offre alla cittadinanza la possibilità di prendere in prestito gratuitamente oggetti di uso saltuario, come attrezzature per il giardinaggio o il fai da te, il campeggio e attività all’aria aperta, feste ed eventi. In questo modo è possibile evitare l’acquisto superfluo di prodotti e la conseguente produzione di rifiuti, oltre che ottenere un risparmio economico; si pone inoltre come occasione per condividere saperi e pratiche: con cadenza regolare organizza grazie ai propri volontari laboratori gratuiti di autoproduzione e piccole riparazioni per aumentare le buone pratiche di sostenibilità.

E’ possibile consultare il calendario degli eventi e il catalogo degli oggetti direttamente sul sito www.oggettoteca.comune.ravenna.it, prenotare in autonomia il giorno di ritiro e la restituzione dell’oggetto.

Per dubbi o curiosità è possibile contattare le operatrici alla mail oggettoteca@comune.ravenna.it o recarsi di persona durante gli orari di apertura (martedì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato dalle 10 alle 12) per il mese di giugno mentre per luglio e agosto entreranno in vigore gli orari estivi, in via di definizione, che saranno consultabili sulle pagine social dedicate.

L’Oggettoteca è un progetto del CEAS, coordinato dalla coop. sociale Villaggio Globale e finanziato dal bando ATERSIR (Bando per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti).