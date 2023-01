Ocean Viking: per alcuni migranti necessarie visite ospedaliere. Tutte le donne presentano segni di violenze

Non termineranno prima di sera le operazioni di accoglienza dei 113 migranti che nella giornata del 31 dicembre sono arrivati al Terminal Crociere di Porto Corsini a bordo dell’Ocean Viking di Sos Mediterranee. Le condizioni di salute dei migranti, ad un primo esame, sono risultate per lo più discrete in considerazione del viaggio affrontato. Quattro in condizioni più gravi verranno ricoverati in ospedale, così come probabilmente il neonato, di poco più di due settimane, e una giovane donna incinta di 37 settimane. Un’altra donna presenta forti dolori addominali e dovrà sottoporsi ad esami strumentali. Sono proprio le donne d’altronde ad essere arrivate in condizioni peggiori. Tutte hanno presentato segni di violenze, subite quasi sicuramente prima di salire a bordo del gommone partito dalla Libia.

Al termine delle varie operazioni di identificazione, già in serata i profughi che non dovranno ricevere cure ospedaliere raggiungeranno le rispettive strutture in Emilia-Romagna.