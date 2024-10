Ocean Viking: le verifiche sanitarie e di polizia termineranno in serata

Sono sbarcati a Marina di Ravenna i 47 migranti a bordo dell’Ocean Viking della ONG SOS Mediterranee, salvati nei giorni scorsi in due missioni distinte in acque libiche e maltesi. L’associazione, polemicamente, ha fatto notare che in entrambe le operazioni, la responsabilità di coordinare i soccorsi in mare sarebbe dovuta spettare alle autorità dei rispettivi Paesi. Fra le persone salvate anche 4 donne e 10 minorenni, di cui 7 non accompagnati, 3 i bambini piccoli, tutti di un unico nucleo familiare. I migranti provengono da Egitto, Pakistan, Siria e Bangladesh. Al termine delle operazioni di verifica sanitaria e di polizia, che termineranno questa sera, organizzate al Circolo dei Canottieri della Standiana, i profughi verranno ripartiti fra le varie province emiliano-romagnole. A Ravenna ne rimarranno solamente quattro.