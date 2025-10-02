Occupazione al liceo scientifico di Faenza come forma di protesta per l’arrembaggio alla Global Sumud Flotilla da parte di Israele. All’occupazione parteciperanno anche gli studenti delle altre sedi del liceo Torricelli-Ballardini. Sono diverse le scuole e le università in tutta Italia nelle quali in queste ore vengono organizzate analoghe manifestazioni. La protesta dei ragazzi non si limiterà alla sola occupazione. Nella mattinata di venerdì è infatti previsto un altro corteo studentesco, che, in orario scolastico, partirà da Piazza del Popolo.