“Dalla recentissima dichiarazione del presidente Bonaccini, è ormai chiaro che a breve verrà imposto l’obbligo di indossare le mascherine in svariate situazioni e occasioni. È innegabile che le persone disabili afflitte dalla ‘sordità’ e che riescono a comprendere quanto viene detto loro attraverso la lettura delle labbra, si troveranno in grossa difficoltà e marginalizzate più di quanto già non lo siano” afferma Emanuele Panizza, Capogruppo Gruppo Misto.

“Chiedo al Sindaco, quale portavoce di tutti i cittadini del Comune di Ravenna che soffrono di tale problematica, di sollevare la questione presso tutte le sedi opportune perché vengano studiate soluzioni pratiche e/o normative” continua Panizza.

“Credo di aver letto che siano state pensate delle mascherine trasparenti. Mascherine che, se effettivamente idonee, dovrebbero essere fornite in buon numero alle persone sorde le quali le distribuirebbero a chi deve parlare con loro. In ogni caso ritengo sia doveroso analizzare le eventuali criticità con una persona sorda e studiare quali le possibili soluzioni” conclude Emanuele Panizza.