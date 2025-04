Confartigianato torna sull’argomento relativo all’obbligo assicurativo di coperture catastrofali, dopo la proroga decisa dal Governo, con alcune indicazioni utili a far chiarezza in merito alla dimensione delle aziende ed ai nuovi termini oggi in vigore.

Alla luce, inoltre, della complessità della normativa, l’Associazione ha previsto un nuovo momento di confronto, in videocollegamento, con Andrea Fabbri di CIBA Broker.

La VIDEOCONFERENZA si terrà MERCOLEDI 23 APRILE dalle ore 11 alle 12.

Per collegarsi è sufficiente utilizzare questo link:

https://meet.goto.com/439375077″https://meet.goto.com/439375077

(ID riunione: 439-375-077).

È possibile partecipare alla riunione da computer, tablet o smartphone.

La partecipazione è aperta a tutti gli imprenditori interessati.