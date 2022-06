Nuovo appuntamento venerdì 10 giugno con la rassegna “A s avdèn ogni tant?!!?”, i venerdì della bella estate del Mercato di Campagna Amica Ravenna (piazzetta dei Carabinieri/via Bovini angolo via Canalazzo, Ravenna).

Il cartellone di eventi estivi, promosso in collaborazione con la Camera di Commercio di Ravenna con l’obiettivo di creare attraverso l’aggregazione una ‘comunità del cibo giusto e consapevole che abbia al centro bimbi e famiglie’, prevede anche per questo venerdì, dalle 18.30 alle 20, un nuovoagrilaboratorio per bimbi dai 3 ai 12 anni curato dalle educatrici di Kid Lights all’interno del ‘Kid’s ranch’ del Mercato, l’arena di paglia che ospita gli agri-laboratori e gli spettacoli romagnoli musicali e teatrali della rassegna. Il laboratorio di questa settimana, “La staffetta della frutta”, è dedicato al tema della psicomotricità emozionale per sperimentare attraverso un gioco dinamico e divertente condotto da Lilayoga Silvia la concentrazione, la determinazione e la collaborazione attraverso i prodotti agricoli di stagione (il laboratorio è prenotabile sul portale www.kidlights.it).

Ogni venerdì è possibile inoltre godersi nella piazzetta del Mercato un buon aperitivo contadino, preparato direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica seguendo la stagionalità dei prodotti, tutti a metro zero e ad origine garantita.

Dopo il laboratorio per i più piccoli, dalle 20.45, spazio agli artisti con lo scrittoreCristiano Cavina e il musicista Vittorio Bonetti che proporranno “Made in Romagna – Recital di musica e parole”.

Sia il laboratorio che lo spettacolo sono ad ingresso libero.

Per aperitivi e spettacolo gradita la prenotazione al numero WhatsApp 353 4176457.