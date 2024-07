Nuovo Terminal Crociere: l’opposizione chiede chiarimenti sui flussi di turisti e sulle nuove strategie

Lunedì la commissione consiliare “Porto, attività produttive, lavoro, transizione digitale” affronterà il tema della realizzazione del nuovo terminal crociere di Porto Corsini. Per l’opposizione sarà il momento di avanzare richieste riguardanti il flusso di turisti arrivati in città a bordo delle grandi navi, le previsioni per il futuro, una volta completata la stazione marittima, e le strategie per attirare i visitatori a Ravenna. A presentare le richieste è il gruppo La Pigna, città forese e lidi, con un documento sottoscritto da Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier e Viva Ravenna.

Contattato telefonicamente dalla nostra redazione, l’assessore al turismo Giacomo Costantini ha specificato di non aver ricevuto nessuno invito a partecipare alla commissione dedicata al terminal crociere, essendo una commissione dedicata al porto, di cui non fa parte e di competenza dell’assessore Anna Giulia Randi, e di essere pronto a confrontarsi con l’opposizione qualora venga fatta una richiesta alla commissione turismo o qualora venga presentata richiesta di una seduta congiunta di entrambe le commissioni, come più volte avvenuto in passato.