Nuovo sportello antidiscriminazioni a Ravenna

Un nuovo sportello antidiscriminazioni per le persone che vivono a Ravenna. Durante Culture Migranti, il weekend alla Rocca Brancaleone dedicato alle comunità straniere che vivono in città, evento all’interno del cartellone del Festival delle Culture, l’amministrazione comunale ha presentato il nuovo servizio.

Fra giochi, musica, laboratori didattici e momenti di convivialità, gli operatori del Comune hanno inoltre ricordato i diversi percorsi avviati per aiutare le persone straniere ad integrarsi all’interno della comunità.