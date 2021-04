Nuovo sottopasso Molinetto, i negozianti: “Amareggiati che il Comune non abbia parlato con noi, ora siamo preoccupati per le nostre attività”

Il Comune di Ravenna ha sottoscritto nel 2015 un accordo tra Autorità Portuale, Regione e RFI per sostituire l’attuale passaggio a livello di via Canale Molinetto con un sottopasso. I lavori per la realizzazione dell’opera dovrebbero cominciare proprio quest’anno, ma i negozianti della zona temono che l’inizio del cantiere possa bloccare la circolazione di auto e persone nelle vie limitrofe al passaggio a livello, aspetti che comporterebbero una probabile riduzione della clientela. I Comitati del quartiere hanno quindi lanciato una raccolta firme per chiedere la tutela della viabilità, dell’ambiente e della vita dei residenti e delle attività della zona. Diversi negozianti infatti affermano di non essere stati informati adeguatamente dal Comune sull’inizio della costruzione dell’opera e sull’impatto che essa avrà sul quartiere, tanto che alcuni commercianti stanno già pensando di trasferire la propria attività in una zona alternativa.