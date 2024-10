Nuovo sopralluogo di Irene Priolo a Faenza: “Il 28 ottobre approveremo i piani speciali”

Manifestazione degli alluvionati romagnoli a Bologna in concomitanza con il nuovo sopralluogo a Faenza di Irene Priolo, presidente facente funzione dell’Emilia-Romagna e commissario all’alluvione del settembre 2024. Nel primo pomeriggio Priolo ha incontrato i giornalisti in Comune a Faenza. Diversi i temi affrontati, a cominciare da CAS e CIS non ancora erogati per l’alluvione di settembre. È stato richiesto di portare il CIS a 10 mila euro per i privati, a 20 mila euro per aziende e negozi. A Traversara si sta portando l’argine in quota lasciando tempo al terreno di compattarsi. Dalla Regione è arrivato il via libera definitivo per i lavori in destra Marzeno per la messa in sicurezza del borgo di Faenza