Nuovo sito internet turistico per il territorio di Brisighella

Nuovo portale turistico per Brisighella: brisighellaeventi.it nasce con l’obiettivo di far conoscere il borgo dei tre colli, gli eventi organizzati su tutto il territorio, comprese le frazioni, le visite guidate, gli appuntamenti sportivi e per offrire la possibilità agli organizzatori di manifestazioni di segnalare le rispettive iniziative. Ideato e coordinato direttamente dal Servizio Turismo dell’Unione della Romagna Faentina, il sito nasce per promuovere ulteriormente il secondo Comune per numero di visitatori del territorio faentino e sarà integrato da una comunicazione social su Facebook e Instagram