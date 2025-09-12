Nuovo scalo merci in Sinistra Candiano: investimento da 80 milioni di euro

Via libera alle varianti urbanistiche per il potenziamento dello scalo merci in Sinistra Candiano per i treni merci. 7 nuovi binari, dove poter far viaggiare anche le merci pericolose senza passare dal centro città, e un nuovo sistema di stazione. Il tutto alimentato da un impianto fotovoltaico. Martedì le varianti saranno discusse in consiglio comunale. Sono stati 8 mila, in media, negli ultimi 5 anni, i treni nel porto di Ravenna. 40-50% saranno dirottati in Sinistra Candiano con un investimento di RFI di 80 milioni di euro, che dovrebbe completarsi nel 2030. Iniziata la discussione di un progetto analogo in Destra Candiano, ma l’iter è in ritardo di un anno e mezzo rispetto al progetto del lato sinistro, il quale diventerà la porta d’uscita per le merci da Ravenna. L’intera progettualità è poi collegata al quadruplicamento della linea Bologna-Castel Bolognese.