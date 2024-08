Nuovo sbarco di profughi previsto a Ravenna mercoledì 7 agosto. Tornerà ad attraccare al porto la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Sono 47 i migranti a bordo. Al momento l’arrivo è previsto per le 19.40, ma l’orario potrebbe subire variazioni. Attualmente l’imbarcazione si trova a 52 NM da Sabrata, SAR LIBIA.

Il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha convocato in Prefettura una prima riunione di coordinamento per concordare con tutti gli enti coinvolti tempi e modalità per l’accoglienza delle persone recuperate dalla Geo Barents. Quasi certamente, come già avvenuto per l’ultimo sbarco della AITA MARI il 19 luglio scorso, avverrà alla banchina di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna, mentre le visite mediche speditive e gli adempimenti di polizia si svolgeranno al Pala De André. Si tratta del 13^ sbarco a Ravenna dal 31 dicembre 2022, il quarto per la Geo Barents, in totale saranno giunti finora al porto romagnolo 1274 migranti. “La nostra – ha dichiarato il Prefetto De Rosa- è ormai una macchina collaudata che riesce a gestire queste situazioni con un grande spirito di squadra e umanitario e anche questa volta si farà trovare pronta per fare pienamente la sua parte”.