Nuovo regolamento per il Palio del Niballo per evitare interminabili spareggi

Con la donazione dei ceri, sabato iniziano a Faenza ufficialmente gli eventi legati al palio del Niballo. In realtà, in queste settimane, già alcuni rioni hanno iniziato ad animare le rispettive sedi in vista della giostra medievale. La grande novità di quest’anno sarà però il regolamento, dopo le polemiche legate agli interminabili spareggi del 2024. Le nuove regole puntano ad accorciare i tempi in caso di sfide supplementari dopo le 20 tornate ed ad evitare le lunghe discussioni che hanno caratterizzato l’ultimo palio, dentro e fuori dallo stadio, per giorni e giorni.