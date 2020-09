Nuovo Regolamento di Polizia urbana, discussione ancora aperta: il divieto di chiedere l’elemosina e l’utilizzo delle toilette dei bar i temi scottanti

Si riunirà questo pomeriggio la commissione consiliare 1 “Affari istituzionali, partecipazione e sicurezza”, presieduta dalla consigliera Samantha Tardi. All’ordine del giorno della seduta la prosecuzione della discussione in merito al nuovo Regolamento di Polizia urbana, a proposito del quale non si è ancora giunti ad una soluzione definitiva. L’obiettivo è sostituire un regolamento ormai vecchio di 100 anni e non più al passo con i tempi con una nuova serie di normative che garantiscano sicurezza al cittadino e al contempo contribuiscano a valorizzare la città, ma trovare una soluzione che metta d’accordo tutti i gruppi politici non è semplice.