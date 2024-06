Fine settimana di buone trasferte per i nostri portacolori. A Firenze molto bene Aurora Bacchini che nella sua gara di punta, l’eptathlon, chiude terza il meeting dedicato a questa disciplina con ben 4025 punti e segna il nuovo record sociale che tanto desiderava e cercava. Una gara iniziata non benissimo con qualche errore sui 100hs, ma chiusa in bellezza con un grande lancio di 37,54m nel giavellotto.

A Parma trasferta in pullman per i nostri tanti atleti categoria ragazzi/e. Nonostante la pioggia i nostri giovani atleti hanno dato il massimo ottenendo anche tanti primati personali e tanti piazzamenti entro i primi 6. La squadra maschile nella classifica generale chiude 14esima, mentre le femmine che erano entrate al nono posto si classificano quinte, grande risultato. Bene Arianna Paganelli quinta nel salto in lungo con 4,27m, Ester Bandini sesta nel getto del peso con 8,79m e Benedetta Galassi anche lei sesta nel vortex con la super misura di 46,56m.