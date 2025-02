Nuovo punto di ristorazione per gli studenti universitari di Ravenna: prezzi calmierati

Il 3 marzo parte a Ravenna un nuovo servizio di ristorazione per gli studenti universitari. Si tratta di un accordo siglato fra Fondazione Flaminia e Fondazione ENGIM Emilia-Romagna, che permetterà agli universitari di poter usufruire, a prezzi calmierati, del punto ristoro Ubuntu al Giardino Rasponi in via Arnaldo Guerrini, ai piedi del duomo. Tramite un’app, E2K Menù, scaricabile dal sito dell’ENGIM, gli studenti potranno prenotare il proprio pasto, consumarlo ai giardini o chiedere l’asporto. Ubuntu è il ristorante didattico dell’ENGIM grazie al quale gli studenti dell’istituto possono svolgere attività formativa. Tutti i prodotti serviti vengono preparati nei laboratori di cucina sempre da parte dei ragazzi iscritti ai corsi ENGIM