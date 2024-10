Anche a Brisighella, da ottobre 2024, le donne vittime di violenza di genere avranno la possibilità di ricevere ascolto, accoglienza e consulenza: da oggi mercoledì 2 ottobre, infatti, nella cittadina della Valle del Lamone sarà attivato un nuovo punto di ascolto del Servizio Fe.n.ice gestito dall’Associazione SOS Donna presente da 30 anni nel territorio faentino. Dal 2 ottobre, quindi, ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, i locali della Casa della Comunità di Brisighella (Via F.lli Cardinali Cicognani, 76) – al piano terra (all’ingresso a sinistra) nella stanza n. 6 – ospiteranno operatrici e volontarie del centro antiviolenza faentino.

Anche il punto di ascolto presso il Comune di Riolo Terme, attivo dal 2015 presso la sede municipale, si rinnoverà cambiando sede e orari di apertura, per venire incontro alle esigenze delle donne del territorio. A partire dal 3 ottobre sarà aperto tutti i giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la Casa della Comunità di Riolo Terme (Via Tarlombani, 10), al primo piano, stanza n. 7.

Sia per lo sportello di Brisighella che per quello di Riolo Terme, sarà possibile fissare un appuntamento telefonando al centralino della sede faentina del centro antiviolenza (0546/22060) o presentandosi al punto di ascolto durante gli orari di apertura.

“Esperienze analoghe in altri territori – sostiene Antonella Oriani, la presidente di SOS Donna – ci mostrano come un punto di presidio in più possa fare emergere il sommerso del fenomeno della violenza di genere, la prossimità geografica gioca un ruolo importante nella decisione della donna di rivolgersi a un centro: operiamo quindi anche nell’ottica della limitazione del danno”.

Le donne che si rivolgeranno ai punti di ascolto potranno accedere ai servizi offerti gratuitamente dal centro: prima accoglienza telefonica o vis a vis, colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili, percorsi personalizzati per rafforzare la fiducia nelle proprie capacità e risorse verso un percorso di autonomia, informazioni sulla tutela dei diritti delle donne vittime di violenze psicologiche, fisiche, sessuali, economiche e stalking in ambito familiare e non.

Ma le novità non si fermano qui, già da martedì 1° ottobre il Servizio Fe.n.ice – Centro Antiviolenza gestito da SOS Donna, ha ampliato i propri orari di apertura: la sede di Via Laderchi n. 3 a Faenza sarà aperta il lunedì dalle 11.00 alle 18.30, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 16.00 e il venerdì dalle 14.00 alle 18.30, mentre il sabato e la domenica sarà attiva la reperibilità telefonica al numero 0546/22060 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. In questo modo il Centro Antiviolenza osserverà un’apertura al pubblico di 43 ore settimanali, a fronte delle 28 ore attuali, allo scopo di rendere sempre più accessibili i suoi spazi alle donne che ne hanno necessità.

Tutti i supporti offerti dal Servizio Fe.n.ice gestito in convenzione con SOS Donna sono gratuiti e offerti nel pieno rispetto dell’anonimato. Per svolgere un colloquio, presso la sede centrale di Faenza o i punti di ascolto di Riolo Terme e Brisighella, è sempre preferibile prendere un appuntamento, telefonando allo 0546/22060 o inviando una e-mail a: info@sosdonna.com – fenice@racine.ra.it .