Nuovo progetto per monitorare le camere di sicurezza delle forze di polizia

Un progetto per monitorare le camere di sicurezza nei presidi delle forze di polizia presenti in Emilia-Romagna. Il progetto di monitoraggio punta a verificare i diritti fondamentali della persona arrestata, diritto di difesa, alla salute e della comunicazione dello stato di arresto a persona di riferimento (come un familiare). L’autorità di garanzia verificherà in particolare il rispetto della dignità personale nel trattamento di custodia e le condizioni materiali dei luoghi dove la persona è ristretta