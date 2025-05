Nuovo presidio del sindacato USB davanti alla Marcegaglia

Presidio davanti alla Marcegaglia di Ravenna dell’Unione Sindacale di Base in occasione dello sciopero nazionale dell’industria proclamato dallo stesso sindacato.

Una mobilitazione che parte dalla trattativa in corso per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei Metalmeccanici, e la Marcegaglia è tra le aziende presenti al tavolo

per il rinnovo, ma che in realtà riguarda anche altri temi legati al lavoro e all’azienda stessa.

Sostegno al presidio anche da parte della candidata sindaco Marisa Iannucci e della sua coalizione.