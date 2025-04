I metalmeccanici tornano sotto la sede di Confindustria in via Barbiani per chiedere di aprire il tavolo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Dopo quattro mesi di lotta, se non ci sarà una risposta adeguata i sindacati Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl alzeranno il livello dello scontro.