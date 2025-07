Confartigianato Ravenna ha presentato un nuovo portale con 90 strutture aderenti che svolgono attività di ospitalità extralberghiera in provincia. Il sito www.bedandbreakfastravenna.it offre opportunità in una veste moderna e funzionale per il turismo nel territorio. I numeri dei primi cinque mesi del 2025 evidenziano un netto aumento dei pernottamenti in queste strutture che negli anni si sono evolute nei servizi e nelle convenzioni dedicate agli ospiti.