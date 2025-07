Via Ceparano avrà un nuovo ponte, a campata unica. Distrutto dalla piena del Marzeno, durante una delle alluvioni del 2023, il ponte, nel tratto a monte della strada, è stato sostituito in questi anni con un guado. La nuova infrastruttura avrà un costo di circa 1 milione di euro. La progettazione è stata seguita dagli uffici comunali. La nuova impalcatura sarà realizzata in materiale metallico.