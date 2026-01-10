Nuovo piano sosta, i commercianti: “Bene la prima mezz’ora gratuita”, “Si rischia minore afflusso”

Aumento del prezzo del parcheggio, introduzione della prima mezz’ora gratuita, possibilità di abbonarsi agli stalli blu, auto elettriche e ibride senza accesso agli alle ztl e nuovi permessi per residenti e artigiani. Sono queste le principali novità che verranno introdotte da marzo con il nuovo piano di sosta e accessibilità al centro storico. Dopo l’assemblea pubblica per presentarlo, parlano i commercianti.