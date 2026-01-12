È in programma per giovedì 15 gennaio, alle 20.30, al Centro sociale La Quercia, in piazza Medaglie d’Oro 4, un’assemblea pubblica per la presentazione alla cittadinanza del nuovo piano sosta e delle nuove misure di accessibilità al centro storico.

All’incontro prenderà parte il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, insieme alla presidente del Consiglio territoriale Area Darsena, Natascia Tronconi, e ad alcuni assessori.

“L’appuntamento di giovedì prossimo – sottolinea il sindaco Alessandro Barattoni – si inserisce in una serie di incontri che abbiamo fortemente voluto per illustrare alla cittadinanza le misure approvate nei giorni scorsi su sosta e accessibilità del centro storico. Si tratta di assemblee che organizziamo in tutto il territorio comunale perché le misure di accessibilità al centro e la sosta negli stalli blu riguardano tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza e soprattutto perché il centro storico è patrimonio di tutta Ravenna. Queste misure rientrano in una strategia di mobilità integrata e complessiva per tutto il territorio comunale, legata alla realizzazione di nuove piste ciclabili, al rafforzamento del trasporto pubblico locale, ai navetto dai parcheggi scambiatori e alla realizzazione di nuovi parcheggi multipiano. Per questo, proseguiamo nell’alimentazione di un confronto che riteniamo utile per una visione d’insieme, in cui lo scambio aiuterà a chiarire dubbi e ad aprire nuove prospettive”.