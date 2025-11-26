Nuovo piano sosta di Ravenna: tariffe più alte e più posti auto. Nuovi varchi per la ZTL

Aumenta il costo della sosta a Ravenna. Lo ha anticipato il sindaco Alessandro Barattoni, lo ha ribadito l’assessore Massimo Cameliani in consiglio comunale. L’aumento è dettato da più fattori. Da una parte aggiornare le tariffe ferme dal 2012, dall’altra favorire le rotazioni delle auto in sosta.

Oggi il sistema della sosta a pagamento a Ravenna è suddiviso in 5 tariffe. Diventeranno 3. Secondo alcune indiscrezioni, in alcune aree fra le meno care, il costo potrebbe anche triplicare. Contemporaneamente la giunta sta studiando un piano per aumentare i parcheggi a servizio del centro storico.