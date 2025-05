Nuovo percorso sensoriale terapeutico nel giardino di Persolino

Al via un progetto di studio per trasformare il roseto di Persolino in un percorso sensoriale a fini terapeutici. Il roseto didattico curato da studenti e docenti della scuola è ricavato nei terreni di proprietà della Fondazione Caldesi ed è intitolato a Raffaele Bazzocchi. Il progetto è promosso dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna, coinvolge i due enti e altre realtà come la Fondazione Pietro Giacomo Rusconi – Villa Ghigi per l’innovazione urbana e l’associazione Autismo Faenza. Il progetto è pensato per le persone con fragilità e in particolare proprio per le persone con disturbi dello spettro autistico. Ma ha anche una seconda valenza: avvicinare un pubblico sempre più ampio al verde, soprattutto i giovani, in una società sempre più portata a sottostimare l’importanza delle piante per l’ambiente, la salute e il benessere.