Nuovo passo in avanti per la Casa della Salute in via Antica Milizia | VIDEO

Nuovo passo in avanti per la nuova Casa della Salute di via Antica Milizia, la nuova struttura che dovrebbe fungere da riferimento per chi abita in Darsena e per chi abita nella zona est di Ravenna.

La riunione congiunta delle commissioni consiliari dedicate all’assetto del territorio e al patrimonio ha affrontato il futuro accordo con l’azienda sanitaria per la costruzione della casa della salute. L’accordo dovrà poi essere discusso e approvato in consiglio comunale.

11 milioni di euro i fondi del PNRR a disposizione dell’Ausl Romagna per la costruzione del nuovo polo che sarà al contempo sanitario e sociale. 35mila metri quadrati, di fronte alla parrocchia di San Simone e Giuda. L’accesso dovrebbe avvenire dalla strada appena realizzata per le nuove urbanizzazioni dell’area.