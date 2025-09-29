La comunità di San Biagio, a Ravenna, ha accolto il nuovo parroco, don Federico Emaldi. Ha fatto il suo ingresso in parrocchia anche don Alessio Baggetto, che affiancherà don Federico come collaboratore pastorale.
La messa di insediamento è stata celebrata dall’Arcivescovo Lorenzo Ghizzoni.
Nuovo parroco a San Biagio
