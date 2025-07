Lido di Classe da oggi ha un nuovo parcheggio con ingresso da via Louise Colet, realizzato nell’ambito della riqualificazione di viale Vespucci. È dotato di 80 posti auto in ghiaia rinverdita e 2 posti auto, pavimentati in conglomerato bituminoso, riservati a persone con disabilità. In conglomerato bituminoso sono anche le corsie del parcheggio, il marciapiede perimetrale e la rampa di collegamento con la pista ciclabile. Sono state realizzate aiuole alberate, l’illuminazione pubblica e la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche sono collegate alla rete fognante. Sono state istituite una zona di velocità di 30 chilometri orari nelle vie Mariana Starke e Louise Colet e percorsi pedonali e ciclabili di collegamento fra le vie Vespucci e Starke e fra quest’ultima e via Colet.